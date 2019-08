UMBRUCH AUF DEM ACKER: WIE LANDWIRTE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN NEUE WEGE GEHEN

Das ist Marktschwärmer In Deutschland gibt es 64 Schwärmereien, drei davon in Schleswig-Holstein: Zwei in Kiel und eine in Schleswig. Allerdings befinden sich weitere in Felde, Plön, Freienwill und Nettelsee im Aufbau (Stand: August 2019). Die erste Schwärmerei weltweit entstand 2011 in Frankreich, unter dem Namen "La Ruche Qui Dit Oui!" ("Der Bienenkorb, der ja sagt"). Das Projekt wurde laut Marktschwärmer dadurch gestartet, dass einer der Gründer feststellte, dass auf einem Pariser Wochenmarkt keine einzelnen Bauern, sondern nur noch Händler zu finden waren. Daraus sei die Idee entstanden, durch eine Internetplattform Verbraucher und regionale Lebensmittelproduzenten auf neuen Wegen zusammenzubringen, und damit Erzeugern mehr Autonomie zu ermöglichen. Die deutschen Schwärmereien werden von rund 450 Erzeugern beliefert. Die Verkäufer müssen einige Kriterien erfüllen, so müssen sie etwa Produkte anbieten, die sie selbst in ihrer Region anbauen, herstellen oder weiterverarbeiten. Letztlich entscheiden die jeweiligen Gastgeber, mit welchen Erzeugern sie zusammenarbeiten. Die Verkäufer legen ihre Preise selbst fest. Von ihrem Umsatz geben sie 8,35 Prozent an den Gastgeber ab. 10 Prozent gehen zudem an das Marktschwärmer-Team. So wird der Gastgeber für die Organisationsarbeit entlohnt und das Team unter anderem für den Betrieb der Internetplattform.