Auf der Suche nach Dorsch fährt er mit dem „Tümmler“ auch nach Dänemark. Der Kontakt zu den dänischen Kollegen sei sehr gut, sagt Gerth-Hansen. „Man spricht über Funk. Die meisten können deutsch sprechen“, sagt er. Über Fangmeldungen werde sich jedoch nicht unterhalten, sagt er schmunzelnd.

Wie nah sind wir uns?

„Puh, “ sagt Lise Miller Tönnies und hält sich mit einer Hand an einer Stütze fest, während der Kater Olsen ein Auge öffnet und dann seinen Mittagsschlaf fortsetzt. „Je Semester sind das ungefähr 60. Sagen wir ungefähr 100 im Jahr. Ich habe bestimmt insgesamt 3000 gehabt. Auf jeden Fall in dieser Größenordnung“, sagt sie und hört sich etwas überrascht an.

Die 59-Jährige spricht über die Anzahl der internationalen Studenten an der Universität Kiel, die sie in Deutsch als Fremdsprache unterrichtet hat. Die gebürtige Dänin lebt seit mittlerweile 33 Jahren in Kiel.

Sie ist in Maribo aufgewachsen. Nach dem Gymnasium zog sie nach Kopenhagen, wo sie Deutsch an der Kopenhagener Universität studierte. 1984 ging sie mit ihrem damaligen Mann in die norddeutsche Hafenstadt Kiel.

Obwohl sie seit 1984 in Kiel lebt, ist Lise Miller Tönnies weiterhin dänische Staatsbürgerin und sieht sich selbst als Dänin. Mit einem Sommerhaus auf Falster, einer Mutter in Maribo und einer Schwester in Kopenhagen vergehen auch selten ein paar Wochen bis sie Dänemark wieder besucht.

Lise betrachtet ihre Arbeit als Lehrerin für internationale Studenten als einen wichtigen Teil ihres Lebens. Das Niveau, auf dem die Studierenden Deutsch lernen sollen, ist höher als jenes, auf dem dänische Gymnasiasten zum Beispiel lernen, beurteilt sie.

Über die Jahre haben ihre Studierenden das ein oder andere Mal bemerkt, dass sie keine Deutsche ist. Das geschieht aber eher selten, sagt sie und sieht diesen Punkt manchmal auch als einen Vorteil an.

„Wenn ich bemerke, dass sie Probleme mit der Sprache haben, sage ich, dass ich das gleiche durchgemacht habe. Das finden sie sehr interessant. Das ist ein kleiner Vorteil für mich.“

Ob sie einmal die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen möchte, nachdem sie bereits 33 Jahre lang in Kiel gelebt hat? Nein, das kommt für Lise nicht in Frage. Die doppelte Staatsbürgerschaft sieht die 59-Jährige kritisch und geht in Dänemark nicht zur Wahl: „Ich glaube nicht, dass es okay ist, in zwei Ländern wählen zu gehen. Man sollte Stimmrecht in dem Land haben, in dem man wohnt, arbeitet und Steuern zahlt. Zum Teil folge ich der dänischen Politik, aber die praktizierte Politik ist nicht direkt relevant für mich, und ich glaube nicht, dass es okay ist, dass ich ein Stimmrecht in Dänemark habe.“

Auf die Frage, ob sie eines Tages wieder nach Dänemark zieht, darauf hat sie keine klare Antwort: „Ich schließe nicht aus, dass ich von einem ‚back to he roots-syndrom‘ heimgesucht werde, und ein Lebensabend in einer dänischen Provinzstadt ist einem Lebensabend in einer mittelgroßen deutschen Stadt doch vorzuziehen.“

„In meinem Herzen bin ich Dänin, und das bedeutet viel für mich. Ich bin im ganzen Frühling, Sommer und ein-, zwei oder vier Wochen über Weihnachten in Dänemark. Ich bin eine richtig fleißige Rødby-Puttgarden-Autofahrerin.“ Lise Miller Tönnies

Gemeinsame Herausforderungen

An seinen Lebensabend denkt Dirk Keil noch nicht. Der 51-jährige gebürtige Brandenburger hat noch einiges vor – in Dänemark und Deutschland. Sein Ziel: die Vertiefung der interkulturellen Zusammenarbeit beider Länder.

Keil lebt mit seiner Frau und Tochter in Nakskov, einer kleinen Stadt am westlichen Ende der Insel Lolland. Seine Frau ist Dänin, sie lernten sich beim Studium in Edinburgh kennen, lebten gemeinsam in Deutschland. „Dann war es irgendwann an der Zeit, gemeinsam nach Dänemark zu gehen“, sagt Keil.

Der studierte Ethnologe und Kulturwissenschaftler ist seit 2006 in Dänemark und arbeitet seit 2014 als Projektleiter für EU-Projekte am Museum Lolland-Falster in Nykøbing.

Bei „NORDMUS“, einem Interreg-Projekt und grenzübergreifenden Netzwerk, versucht Keil mit acht dänischen und vier deutschen Partnern einen regionalen deutsch-dänischen Museumsverband zu etablieren.

„Mit dem Verbund wollen wir eine Zusammenarbeit entwickeln, in der beide Seiten voneinander profitieren können. Wir stellen uns die Frage, wie wir Deutsche und Dänen locken können, um sich für das kulturelle Erbe zu interessieren“, sagt Keil.

Museumsverbund NORDMUS

Wasser als trennendes Element

Das kulturelle Erbe sei ein gemeinsames. „Wir hatten ja auch mal ein gemeinsames Territorium“, sagt Keil. Jede Nation habe bei der anderen ihre Fußabdrücke hinterlassen. Keil versucht nun auf seinem Gebiet nun neue Spuren zu verteilen. Ein schwieriges Unterfangen zwischen zwei Regionen, die durch 19 Kilometer Ostsee voneinander getrennt sind, wo sich die Partner nicht mal schnell besuchen können.

Ein Problem, das der 51-Jährige nicht nur in seinem Fachbereich sieht. Es gebe auch gemeinsame Herausforderungen beim Tourismus: